Arrestato a Villa Literno il 56enne Salvatore Langellotto, imprenditore originario di Castellammare di Stabia e latitante da tempo, destinatario di un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 7 anni, 6 mesi e 18 giorni di reclusione per reati legati alla normativa fallimentare.

Bloccato dopo un inseguimento: aveva documenti falsi

L’arresto è avvenuto a seguito di un prolungato inseguimento da parte dei carabinieri, che hanno fermato Langellotto all’interno del territorio di Villa Literno. Al momento della cattura, l’uomo era in possesso di un documento d’identità contraffatto, immediatamente sequestrato dai militari dell’Arma di Napoli. Per questo motivo è arrestato anche in flagranza di reato.

Ora è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria

Dopo l’identificazione e il completamento delle formalità di rito, Salvatore Langellotto è trasferito in carcere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della pena.