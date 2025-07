Fondazione per la scuola italiana, l’ente no-profit interamente finanziato da privati che sostiene le scuole nello sviluppo di progetti e bandi nazionali, ha aperto le candidature a EduCare. L’iniziativa è finalizzata ad offrire un concreto contributo alle scuole che abbiano bisogno di finanziare progetti che riguardano nello specifico laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale.



Con un range di investimento che può arrivare fino a € 200.000, FSI si impegna a individuare e coinvolgere aziende contributrici, preferibilmente del territorio, sulla base dei progetti presentati dalle scuole che ne faranno richiesta.

Possono candidarsi le scuole di ogni ordine e grado (dalle primarie alle secondarie di secondo grado), alla sola condizione che non abbiano già beneficiato di fondi pubblici che coprano in toto i costi (PNRR, fondi ministeriali, altri fondi regionali).

Sarà cura del Dirigente scolastico redigere e inviare il progetto nei tre ambiti sopra citati (laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale) all’indirizzo educare@fondazionescuolaitaliana.it per una prima revisione.