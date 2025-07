Angri si accende d’estate con un cartellone ricco di appuntamenti pensati per ogni età e interesse. Oltre 25 eventi animeranno la città nei mesi di luglio, agosto e settembre, trasformando Angri in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che, con impegno, visione e una gestione parsimoniosa e virtuosa delle risorse, è riuscita a destinare fondi significativi al piacere e al tempo libero della cittadinanza.

Il programma spazia tra cinema all’aperto, spettacoli teatrali, musica, laboratori per bambini e intrattenimento per tutta la famiglia. Tra gli appuntamenti più attesi, le proiezioni cinematografiche che si svolgeranno in diversi quartieri della città: da Piazzale Lazio al parco giochi di via Santa Maria, passando per il quartiere Avagliana, via Satriano e piazza Annunziata, fino ad arrivare alle quattro serate del “Cinema sotto le stelle” in Villa Comunale, che offriranno a grandi e piccoli la magia del grande schermo sotto il cielo d’Angri.

Non mancheranno momenti di teatro e cultura, con lo spettacolo “Messi-cani” di Antonio Grimaldi, e la brillante performance “Nisciuno nasce ‘mparato” del noto autore e divulgatore Amedeo Colella. Grande attesa anche per l’Omaggio a Sergio Bruni con la partecipazione straordinaria di Michele Placido, e per lo spettacolo tributo a Peppino di Capri che farà rivivere le melodie senza tempo della musica italiana.

Spazio alla musica con eventi suggestivi come “Ti illumino d’immenso” e il concerto a lume di candela, le atmosfere raffinate del Duo Aires in “Cantar d’amore”, l’energia della Zero Negativo Band, il ritmo travolgente di “Febbre italiana”, il fascino del Candle Castle Jazz, e le emozioni della Serenata d’argento. A concludere il palinsesto musicale, lo spettacolo dell’Orchestra Internazionale della Campania e l’attesissimo Peppe Iodice Show, per una serata all’insegna della comicità intelligente.

Ai più piccoli sono dedicati eventi speciali come il divertentissimo Acqua Party in Villa Comunale, i coinvolgenti laboratori LegoLab, il colorato Villaggio Super Mario, lo spettacolare Jurassic Village, e l’entusiasmante Villaggio dei Supereroi. Inoltre, non mancheranno spettacoli di animazione e magia come il coinvolgente Magma Show, l’incanto di Alice nel Paese delle Meraviglie, e il romantico spettacolo “La luna e le stelle sopra al cielo di Angri”. Spazio anche alla bellezza e al glamour con l’evento “Miss Gocce di Stelle”.