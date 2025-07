Momenti di paura in Costiera Amalfitana per il giovane calciatore Davide Mansi, originario di Atrani, operato d’urgenza nella serata di ieri per un aneurisma cerebrale. L’atleta, attualmente tesserato con il Nola Calcio, è stato sottoposto a intervento neurochirurgico presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il malore e la diagnosi

Il giovane aveva lamentato forti mal di testa nei giorni precedenti al ricovero. Dopo essersi rivolto al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello, gli esami clinici hanno evidenziato la presenza di un aneurisma cerebrale, rendendo necessaria un’immediata ospedalizzazione.

Trasporto in elisoccorso e intervento chirurgico

A seguito della diagnosi, è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza, con partenza dal campo sportivo di Scala. Giunto all’ospedale Ruggi di Salerno, Davide Mansi è stato preso in carico dal reparto di Neurochirurgia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Condizioni stabili dopo l’operazione

Attualmente il giovane calciatore è ricoverato in osservazione, e secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero stabili, anche se la prognosi resta riservata. La comunità sportiva e i residenti della Costiera Amalfitana si sono stretti intorno alla famiglia, in attesa di aggiornamenti sul decorso post-operatorio.