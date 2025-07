Questa mattina, alle ore 10.30, presso la Sala Stampa “B. Agnes” del campus di Fisciano, si terrà la Conferenza stampa di presentazione dell’European Universities 3×3 Basketball Championship, il Campionato europeo EUC 3X3 che si disputerà dal 1° al 5 agosto in Ateneo.

L’evento – con la regia di EUSA-European University Sports Association – è organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, dal Cus Salerno e dall’Adisurc (Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania), con il contributo della Regione Campania e il supporto della FederCUSI e della FISU.

L’incontro stampa prevede la partecipazione e gli interventi di:

– Vincenzo LOIA – Rettore Università degli Studi di Salerno

– Adam ROCZEK – Presidente EUSA

– Lorenzo LENTINI – Presidente CUS Salerno

– Fulvio BONAVITACOLA – Vicepresidente Regione Campania

EUC 3X3 porterà in città e in Ateneo 250 tra atleti e tecnici, 44 squadre provenienti da 17 nazioni europee e 33 università, per 130 gare ufficiali, con un fitto programma di attività culturali e di intrattenimento pensate per coinvolgere pubblico e territorio.

Il Campionato EUC 3×3 sarà il “test event” ufficiale dei Giochi Universitari Europei (EUG 2026), la grande manifestazione sportiva multidisciplina che si terrà esattamente tra un anno a Salerno per la sua VIII Edizione.