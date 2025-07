Al via il Festival della didattica in Biblioteca. L’obiettivo resta quello di valorizzare il ruolo delle biblioteche scolastiche per lo sviluppo della conoscenza, della diffusione della cultura

e della promozione del progresso civile, sociale ed economico del Paese; come ambiente che favorisce lo sviluppo dell’autonomia di pensiero dello studente, delle sue capacità di ricerca, di valutazione critica; per lo sviluppo/consolidamento degli stili di apprendimento di ciascuno; per la diffusione di una didattica che attraversa gli ambiti disciplinari e culturali.

Il secondo Festival della didattica in Biblioteca si terrà dal 13 al 19 luglio 2025 a Roma, al fine di riflettere sulla centralità del rapporto tra biblioteca scolastica, didattica e nuove frontiere culturali e tecnologiche.

Saranno approfonditi i seguenti ambiti:

• La biblioteca scolastica incontra l’IA: introduzione all’intelligenza artificiale generativa e contesti d’uso in biblioteca scolastica

• Leggere e comprendere in biblioteca. Educare alla lettura giorno per giorno

• Le potenzialità del podcast nella didattica innovativa

• Il cervello che legge

• Leggere per pensare, pensare per sentire

Ciascuno degli ambiti suddetti prevede la partecipazione a esperienze laboratoriali per condividere, conoscenze e promuovere co-progettazione; individuare e incoraggiare percorsi didattici attenti al successo formativo; selezionare nuovi modelli organizzativi che consentano esperienze didattiche personalizzate; progettare spazi di lettura e formazione per la piena realizzazione di ciascun individuo nell’attuale società dell’informazione e conoscenza.

La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità

necessarie per l’apprendimento lungo l’arco della vita, di sviluppare l’immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili.