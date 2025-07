È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Cardarelli il 78enne travolto da uno scooter mentre stava aiutando un’anziana ad attraversare la strada in via Salvator Rosa, a Napoli. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 6 luglio, nei pressi dell’incrocio con via Gesù e Maria, lungo l’asse che collega piazza Mazzini al Museo Archeologico Nazionale.

La vittima, ex salumiere in pensione, è molto conosciuta nel quartiere. Al momento dell’impatto si trovava accanto a una donna di 76 anni, rimasta ferita ma già in fase di miglioramento: la prognosi inizialmente grave è stata derubricata a codice giallo, con dimissioni previste nelle prossime ore.

Dinamica ancora in fase di accertamento

Sul caso indaga la Polizia Locale di Napoli, con l’Unità Operativa Chiaia e il COT (Centro Operativo Territoriale), sotto il coordinamento della Sala Operativa. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sarebbe sopraggiunto all’improvviso mentre il 78enne stava accompagnando la donna sulle strisce. Alla guida del mezzo una donna, già identificata, che successivamente si è recata in ospedale con i familiari per accertarsi delle condizioni dei due feriti.

Il figlio della vittima: “Servono strisce pedonali rialzate”

Il figlio dell’uomo ferito, Gennaro Toro, lancia un appello al Comune di Napoli affinché venga aumentata la sicurezza stradale in via Salvator Rosa:

«Mio padre era uscito per una commissione quando ha visto una signora con la stampella in difficoltà. Si è offerto di aiutarla ad attraversare, ma uno scooter lo ha travolto. Ora è in neurochirurgia al Cardarelli, in condizioni gravi. Ha riportato un trauma cranico importante. I medici non si sbilanciano. Siamo molto preoccupati».

Toro evidenzia che via Salvator Rosa è da tempo teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali gravi o mortali:

«Chiediamo al Comune di intervenire. Le telecamere non bastano. Servono misure più incisive, come le strisce pedonali rialzate, che in altre zone della città stanno dando buoni risultati. Non possiamo aspettare che ci scappi ancora il morto per intervenire».

Sicurezza stradale a Napoli: via Salvator Rosa sotto osservazione

Il tratto di via Salvator Rosa in cui è avvenuto l’incidente è noto per la sua elevata pericolosità. Si tratta di una zona trafficata, spesso priva di controlli adeguati e attraversamenti pedonali sicuri. I residenti, già in passato, avevano segnalato il problema alle autorità.

L’auspicio dei familiari del 78enne e dei cittadini della zona è che l’episodio spinga le istituzioni ad adottare misure immediate, a tutela dei pedoni e degli utenti più fragili della strada.