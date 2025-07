Un operaio di 64 anni è morto all’aeroporto di Fiumicino.

A renderlo noto è la Cgil di Roma e del Lazio. L’uomo, che lavorava in subappalto, sarebbe caduto per cause ancora da chiarire, mentre operava sul tetto di un’officina.

“Una tragedia per la quale esprimiamo il nostro cordoglio, che ci indigna profondamente e su cui chiediamo che si facciamo chiarezza nel più breve tempo possibile”, si legge in una nota della Cgil.

Nei primi 5 mesi dell’anno, nel Lazio, sono stati denunciati 17.925 infortuni sul lavoro, il 3,75% in più lo scorso anno mentre gli infortuni mortali accertati sono 29, spiega ancora il sindacato.