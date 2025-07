L’INPS ha ufficializzato l’introduzione del Bonus 575 euro per il mese di agosto 2025, una misura economica straordinaria destinata a sostenere famiglie e lavoratori in difficoltà. Il contributo ha l’obiettivo di attenuare gli effetti dell’inflazione e del caro-bollette, fornendo un aiuto concreto a soggetti economicamente svantaggiati.

A chi spetta il Bonus 575 euro

Il bonus è rivolto a categorie specifiche individuate dall’INPS, in particolare:

Lavoratori part-time o a termine che hanno subito una riduzione dell’orario lavorativo;

Famiglie con ISEE al di sotto delle soglie previste per l’accesso ai sussidi;

Beneficiari di programmi di inclusione sociale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro e la Carta Acquisti.

Non è necessario presentare domanda: l’erogazione avverrà in automatico per chi risulta in possesso dei requisiti al momento dell’elaborazione.

Importo e modalità di pagamento

L’importo del bonus è fisso e pari a 575 euro netti per ciascun beneficiario. Il pagamento sarà effettuato con una delle seguenti modalità:

Bonifico bancario su conto corrente intestato al beneficiario;

Accredito su carta prepagata registrata presso l’INPS.

Per verificare l’avvenuto accredito, è possibile accedere all’area personale del sito INPS tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Quando sarà pagato il bonus

L’erogazione del bonus è prevista nel corso del mese di agosto 2025, secondo un calendario suddiviso in più fasi. I pagamenti saranno distribuiti tra la prima e la seconda metà del mese. In caso di ritardi tecnici, l’accredito sarà comunque garantito entro il mese di settembre.