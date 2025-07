A partire dal 25 agosto 2025 sarà possibile presentare domanda per accedere al Bonus Giovani Imprenditori Agricoli, una misura di credito d’imposta destinata a sostenere le spese di formazione sostenute nel corso del 2024. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 24 settembre 2025.

A chi è rivolto il bonus

Il beneficio è riservato a giovani imprenditori agricoli che:

Abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della spesa;

Abbiano avviato l’attività agricola dal 1° gennaio 2021;

Esercitino l’attività con un codice ATECO 2025 che inizi con 01.

Quali spese sono agevolabili

Il bonus copre l’80% delle spese documentate per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario. Sono considerate ammissibili:

Iscrizione a corsi di formazione, seminari, conferenze, attività di coaching inerenti alla gestione dell’azienda agricola;

Spese di viaggio e soggiorno (riconosciute fino al 50%);

IVA, se non detraibile dal beneficiario.

Condizioni e requisiti da rispettare

Per ottenere il credito, è necessario:

Effettuare pagamenti tracciabili, tramite bonifico, carta o assegno intestato al beneficiario;

Ottenere un attestato di frequenza rilasciato dall’ente formatore;

Presentare la richiesta in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Gestione azienda agricola”.

Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento n. 395754/2025.

Come si utilizza il credito

Il credito d’imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne stabilirà la percentuale effettivamente riconosciuta.

Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la domanda e utilizzato integralmente entro il 2026.