Nel mese di agosto 2025 sarà erogato un bonus straordinario di 500 euro destinato a milioni di famiglie italiane in condizioni economiche fragili. Si tratta di un contributo temporaneo introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari durante il mese di pausa tra una ricarica e l’altra dell’Assegno di Inclusione (ADI).

Un sostegno economico per chi ha terminato l’ADI a giugno

Il bonus, definito “ponte”, è destinato esclusivamente alle famiglie che hanno percepito l’ultima mensilità dell’Assegno di Inclusione a giugno 2025, dopo averne beneficiato per 18 mesi consecutivi. In attesa del possibile rinnovo del sussidio, queste famiglie riceveranno un importo aggiuntivo una tantum, stimato in 500 euro.

L’erogazione è prevista tra fine agosto e inizio settembre, con modalità simili a quelle già adottate per i pagamenti dell’ADI.

A chi spetta il bonus da 500 euro

Il beneficio non sarà automatico per tutti coloro che hanno ricevuto l’ADI, ma solo per chi:

ha terminato la prima fase dei 18 mesi di erogazione a giugno 2025;

possiede ancora i requisiti per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione.

Tra i principali requisiti economici si ricordano:

ISEE non superiore a 10.140 euro annui;

reddito familiare non superiore a 6.500 euro annui.

È fondamentale, inoltre, che il nucleo familiare non abbia subito variazioni tali da compromettere l’idoneità al sussidio, come l’aumento del reddito o cambiamenti nella composizione del nucleo stesso.

Come richiedere il bonus

Per ricevere il bonus ponte da 500 euro non è necessario presentare una domanda separata. Tuttavia, è obbligatorio avviare la procedura di rinnovo dell’Assegno di Inclusione, tramite:

il portale ufficiale INPS;

oppure con il supporto di un CAF o patronato.

Sarà l’INPS a verificare la persistenza dei requisiti e a procedere con l’eventuale erogazione del bonus.