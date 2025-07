Grave episodio di violenza nella serata di ieri sulla strada statale Trentola-Ischitella, nel comune di Giugliano in Campania, dove un uomo di 61 anni, di origini tunisine, è accoltellato all’addome e si trova ora in pericolo di vita. L’uomo è immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in condizioni critiche a causa di tre coltellate ricevute nella zona addominale.

Sul caso sta indagando la Polizia di Stato, coordinata dalla Questura di Napoli, per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e individuare un possibile movente. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno ascoltando eventuali testimoni presenti al momento dell’aggressione.

Indagini in corso sull’accoltellamento a Giugliano

Le forze dell’ordine stanno acquisendo filmati di videosorveglianza della zona e setacciando l’area per raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile o dei responsabili. Al momento, non sono effettuati arresti.