Un giovane di 27 anni, di origine marocchina, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato in via Alessandro Poerio, nei pressi di Porta Capuana. L’aggressione è avvenuta intorno alle 2:30 del mattino. Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa di una profonda ferita al torace.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato colpito da uno o più individui ancora non identificati. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che hanno effettuato i rilievi tecnico-criminalistici nella zona dell’aggressione.

Le indagini, coordinate dal Nucleo Operativo Napoli Stella, sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili dell’omicidio. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.