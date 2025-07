Grave episodio di violenza a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Un uomo di 52 anni è stato accoltellato nella notte nei pressi di una pizzeria in via Roma, al culmine di una lite con alcuni giovani, attualmente in fase di identificazione. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto un acceso diverbio con un gruppo di ragazzi. Poco dopo, è stato aggredito e colpito con un’arma da taglio, riportando ferite lacero-contuse al fianco sinistro e all’addome.

Allertati dai passanti, i carabinieri sono giunti immediatamente sul posto e hanno avviato le indagini. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sarno, dove è ricoverato in codice rosso. La prognosi resta riservata. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.