Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due donne, madre e figlia, rispettivamente di 44 e 29 anni, sue vicine di casa. Il grave episodio di violenza è avvenuto ieri sera a Santa Maria a Vico, all’interno di un condominio dove sarebbe scoppiata una lite degenerata in rissa.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, la Polizia è intervenuta dopo una chiamata al 113 che segnalava una violenta lite condominiale. Gli agenti del commissariato di Maddaloni, giunti sul posto, hanno trovato le due donne in condizioni critiche, ferite da coltellate inferte da un uomo che si era dato alla fuga.

Alcuni poliziotti sono rimasti feriti durante i tentativi di sedare la rissa, scoppiata nel tentativo di difendere o separare le parti coinvolte.

Arrestato il presunto aggressore

Dopo aver richiesto l’immediato intervento del 118 per soccorrere le due vittime, gli agenti hanno avviato le ricerche dell’aggressore. Il 37enne è rintracciato poco dopo e arrestato. Dopo le formalità, è trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida. Il coltello usato nell’aggressione è sequestrato.

Vittime in codice rosso

Le due donne, inizialmente trasportate all’ospedale di Marcianise, sono poi trasferite al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sono ricoverate in codice rosso. Le loro condizioni sono giudicate molto gravi.

Indagini in corso

Proseguono le indagini della Polizia di Stato per chiarire la dinamica dell’aggressione e i motivi scatenanti della lite condominiale, che potrebbe avere radici in tensioni pregresse. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per tentato omicidio plurimo.