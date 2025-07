Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ustionato mentre tentava di accendere un barbecue sul terrazzo condominiale di un palazzo in via Sirolo, nella zona nord-est di Roma. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri della stazione di Roma San Basilio.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe utilizzato una bottiglia contenente liquido infiammabile per facilitare l’accensione del fuoco. Durante l’operazione, si sarebbe verificato un ritorno di fiamma, provocando l’esplosione del contenitore e investendo il ragazzo nella parte superiore del corpo.

Le condizioni del ferito

Il 18enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno riscontrato ustioni di secondo grado su torace, braccia e volto.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate all’uso improprio di materiali infiammabili in un’area comune del condominio.