Una costruzione abusiva è demolita all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, in località Boscoreale, a seguito dell’esecuzione di una sentenza definitiva risalente al 2006. A comunicarlo è la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha fornito i dettagli dell’intervento.

L’edificio, realizzato in cemento armato senza alcuna autorizzazione edilizia, occupava una superficie di circa 30 metri quadrati ed era dotato di una copertura in lamiera grecata coibentata. Il manufatto si trovava in via Cerardelli s.n.c. (ex via Balzani), in un’area classificata come zona sismica di categoria 2 (media sismicità) e soggetta a rischio frane di livello moderato.

L’intervento di demolizione è stato effettuato direttamente dal proprietario dell’immobile in modalità di autodemolizione, evitando così costi a carico del Parco Nazionale del Vesuvio, del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione ha consentito di ripristinare la legalità e tutelare l’integrità ambientale di un’area protetta di elevato valore naturalistico.