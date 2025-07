“Salve, signor Borrelli. Questa mattina, mentre percorrevo via Ripuaria a Pompei, lungo il fiume Sarno, un albero si è spezzato all’improvviso e mi è caduto sull’auto. Sono vivo per miracolo.” A lanciare l’allarme è un cittadino che si stava recando a lavoro quando è rimasto colpito da un grosso albero crollato sulla carreggiata. L’automobilista si rivolge al deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare quanto accaduto.

Secondo la testimonianza, l’episodio sarebbe da ricondurre alla scarsa manutenzione del verde lungo il tratto stradale, un problema purtroppo noto e più volte segnalato dagli abitanti della zona.

“Se ci fosse stata un’altra auto accanto o una moto dietro, sarebbe potuta essere una tragedia”, aggiunge l’automobilista, che denuncia il pericolo costante per pedoni e conducenti in un’area già segnata da incuria e degrado ambientale.

L’appello alle istituzioni

Il cittadino chiede un intervento urgente da parte del Comune di Pompei, della Protezione Civile e della Regione Campania, affinché si proceda con una verifica delle condizioni di stabilità degli alberi lungo il fiume Sarno e una manutenzione straordinaria della vegetazione.