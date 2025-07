Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipa all’evento conclusivo di “Scuola Futura Italia Osaka 2025”, presso il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, in Giappone.

“Abbiamo deciso di chiudere in contemporanea, con un collegamento, la quattro giorni che si terrà a Napoli dal 9 al 13 ottobre 2025 sull’Intelligenza Artificiale. Sarà il primo grande meeting internazionale sull’Intelligenza Artificiale. E, d’altro canto, sempre il 13 ottobre chiuderà l’Expo di Osaka. Ci sarà un collegamento diretto tra Napoli e Osaka per suggellare questa grande alleanza e questa grande condivisione su uno dei temi strategici per il nostro futuro e quello delle giovani generazioni: l’Intelligenza Artificiale. Sarà un’occasione straordinaria per rilanciare a livello internazionale, con un grande palcoscenico, un’iniziativa di cui siamo orgogliosi e che darà all’Italia un primato importante”.