In meno di 24 ore sono state ritirate ben 86 patenti a Napoli nell’ambito di una massiccia operazione di controllo contro l’uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti stradali. L’intervento è condotto dalla Polizia Locale di Napoli, con il supporto operativo del reparto GIT Motociclisti, guidato dal Comandante Alessandro Autore.

Controlli nel centro storico e raffica di multe

I controlli si sono concentrati in particolare nel centro storico della città, dove gli agenti motociclisti, più agili nel traffico urbano, hanno individuato numerosi automobilisti sorpresi con lo smartphone in mano mentre erano alla guida.

Per loro sono scattate sanzioni pesanti:

Multe a partire da 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro

Sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, a seconda della gravità dell’infrazione

Fermato anche un ex calciatore di Serie A

Tra i conducenti fermati figura anche un ex calciatore napoletano di Serie A, che ha militato anche nel Calcio Napoli. L’ex atleta è sorpreso con il cellulare alla guida e gli è immediatamente ritirata la patente.

Codice della Strada più severo

Le sanzioni sono rese ancora più severe con la recente riforma del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024. L’articolo 173, commi 2 e 3-bis, vieta esplicitamente l’uso di smartphone e dispositivi elettronici durante la guida, se ciò comporta anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Napoli è la prima città italiana in cui si è contestata ufficialmente la nuova norma.

I controlli continueranno nei prossimi giorni

Le verifiche della Polizia Locale non si fermano: i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, anche con postazioni a sorpresa in altri quartieri della città, per contrastare un’abitudine pericolosa e diffusa.