Con l’arrivo dell’ondata di calore che sta investendo l’intero Paese, Napoli si attrezza con una serie di misure concrete per affrontare le alte temperature, garantendo supporto a cittadini e turisti. Il piano include rifugi climatici mappati, servizi di assistenza potenziati e spiagge accessibili attrezzate per l’inclusione sociale.

Rifugi climatici a Napoli: 30 oasi urbane contro il caldo

Per offrire un’alternativa concreta al caldo torrido, l’associazione Clenap ha mappato per la prima volta a Napoli 30 rifugi climatici, ispirandosi a modelli già in uso a Bologna e Firenze.

I rifugi sono luoghi pubblici dotati di microclimi favorevoli, come:

Villa Floridiana

Parco Ventaglieri

Villa Comunale di piazza Vittoria

Giardini di Palazzo Reale

Parchi Virgiliano e Troisi

Alcune biblioteche e spazi al chiuso accessibili

La mappa interattiva online è consultabile al link:

https://maps.nicoladeinnocentis.it/rifugiclimatici/

Caratteristiche della mappa:

Visualizzazione tramite pin geolocalizzati

Legenda per tipologia di rifugio

Collegamento diretto a Google Maps per raggiungerli facilmente

Il progetto si inserisce nelle politiche ambientali avviate dal Comune di Napoli fin dal 2009, con l’adesione al Patto dei Sindaci e la successiva dichiarazione di emergenza climatica nel 2019.

Assistenza potenziata per le fasce vulnerabili

In parallelo, il Comune di Napoli e altri enti locali della Campania, in collaborazione con le ASL e numerose associazioni, hanno attivato servizi straordinari di assistenza, in particolare per anziani, persone senza dimora e soggetti fragili.

Le misure attivate:

Centro di Prima Accoglienza comunale aperto dalle ore 14:30

Il centro “La Palma” resta operativo nelle ore più calde, fornendo anche i pasti

Beverini pubblici in fase di ricognizione e riattivazione

La Caritas garantisce:

Docce e cambio abiti presso “Binario della solidarietà” (via Taddeo da Sessa)

Pasti giornalieri alla mensa del Carmine e in altri centri

Le ASL territoriali hanno predisposto piani ad hoc. In particolare, l’ASL Napoli 1 Centro ha attivato il programma “Estate Serena” con:

Codice “calore” nei pronto soccorso

Contact center dedicato

Assistenza domiciliare

Potenziamento della continuità assistenziale

In molti Comuni è inoltre attivo un numero verde per segnalare emergenze legate al caldo.

Rotonda Diaz: spiaggia gratuita e inclusiva fino al 19 settembre

Da oggi, 1° luglio, la Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli si trasforma in un’area attrezzata gratuita, aperta fino al 19 settembre.

L’iniziativa è promossa dagli Assessorati al Turismo e alle Politiche Sociali del Comune e prevede:

Ombrelloni e sedie a sdraio

Docce e bagni chimici

Sedie job per la fruizione da parte di persone con disabilità

Si tratta di un esempio concreto di turismo accessibile e inclusione sociale, che offre refrigerio e relax in piena sicurezza anche alle fasce più vulnerabili della popolazione.