Ancora tensione all’interno della Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, dove mercoledì sera si è verificato un nuovo episodio di disordine che ha richiesto l’intervento urgente del personale di Polizia Penitenziaria. Intorno alle 21, secondo quanto riportato dalla Segreteria provinciale della Uilpa Polizia Penitenziaria, un detenuto di origine straniera, recluso nel reparto isolamento e appartenente al circuito dei detenuti comuni, si sarebbe barricato nella propria cella, appiccando il fuoco al materasso.

L’incendio ha generato un denso fumo che in breve tempo ha invaso anche le celle adiacenti, provocando panico tra gli altri detenuti. La situazione si è fatta critica in pochi minuti, ma grazie al tempestivo intervento degli agenti, è stato possibile evitare conseguenze ben più gravi. Il detenuto responsabile del gesto è tratto in salvo, mentre nel frattempo gli altri reclusi sono messi in sicurezza.

A farne le spese, però, sono cinque poliziotti penitenziari rimasti intossicati a causa dell’inalazione di fumi tossici, tanto da dover essere trasferiti d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino per accertamenti e cure.

L’episodio riaccende i riflettori sulle gravi criticità del sistema penitenziario, già segnalate da tempo dalle sigle sindacali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei detenuti più problematici e la sicurezza del personale in servizio. La Uilpa ha espresso solidarietà agli agenti coinvolti, sottolineando ancora una volta la necessità di interventi strutturali e urgenti per garantire condizioni di lavoro più sicure all’interno delle carceri italiane.