Un episodio di tentata estorsione ha scosso la frazione di Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). Un ragazzo di 16 anni, incensurato e residente in zona, è finito arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver rapito un cane per poi richiedere un riscatto. Denunciato anche il padre, ritenuto coinvolto nella vicenda.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane avrebbe sottratto un cane di razza maltese, riconoscibile dal caratteristico pelo riccio, e successivamente contattato telefonicamente la proprietaria, pretendendo la somma di 450 euro in cambio della restituzione dell’animale.

La vittima, insospettita e intenzionata a riavere il proprio cane, ha accettato di incontrare il ragazzo per il pagamento, ma ha nel frattempo allertato il 112. I Carabinieri della stazione locale hanno predisposto un appostamento nel luogo concordato per lo scambio.

Il blitz è scattato pochi istanti dopo l’arrivo del 16enne. Il cane è recuperato in buone condizioni e riconsegnato alla legittima proprietaria. Il minore è accompagnato in un centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, mentre il padre è denunciato per concorso nel reato.