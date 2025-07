Ferrovie dello Stato (abbr. FS; fino al 21 giugno 2011 Ferrovie dello Stato) è una società italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario, sia in quello del trasporto pubblico locale, e in quello delle merci, il tutto gestito da società partecipate quali Trenitalia o Mercitalia Rail. La società, che assume la veste di holding, è un’impresa pubblica in forma di S.p.A., qualificabile quale organismo di diritto pubblico. La capogruppo FSI ha, quindi, la doppia natura giuridica di impresa pubblica e di “soggetto privato che si avvale di diritti speciali o esclusivi per l’esercizio dell’attività ferroviaria” ed è, pertanto, qualificabile come ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) del codice dei contratti pubblici.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato lancia un ambizioso piano strategico quinquennale che prevede l’assunzione di 20mila nuove risorse entro il 2029, con l’obiettivo di raggiungere un organico complessivo di 105mila dipendenti. Un progetto di ampio respiro che mira a rafforzare le competenze interne e ad affrontare le sfide di un settore in profonda trasformazione.

Le nuove assunzioni non riguarderanno solo i profili tradizionali del mondo ferroviario come macchinisti, operatori, tecnici e capitreno, ma anche figure specializzate nei settori digitali e dell’innovazione. A crescere sarà anche l’area della sicurezza, con l’inserimento di nuovo personale e il potenziamento dei presidi sul territorio. Il piano di reclutamento fa parte del percorso di sviluppo delineato dal Piano Industriale del Gruppo, che prevede fino a quarantamila assunzioni entro il 2031.

Per candidarsi bisogna accedere al sito ufficiale di Gruppo Ferrovie dello Stato.