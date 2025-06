Grave episodio di intimidazione a Marano di Napoli, dove un cittadino è stato minacciato e quasi investito con l’auto per il solo fatto di prendersi cura di una colonia felina nei pressi dell’ASL veterinaria di via Padreterno. L’uomo, da tempo attivo come volontario nella zona, ha denunciato di essere stato più volte preso di mira da chi considera i gatti “fastidiosi e sporchi”.

La denuncia: “In un anno investiti e uccisi diversi gatti”

Il volontario ha raccontato all’onorevole Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) di aver ricevuto ripetute minacce e di aver visto morire diversi gatti in circostanze sospette.

“Chi mi ha minacciato – spiega – non è nuovo a simili episodi, ma continua a sentirsi impunito. In un solo anno sono stati uccisi o investiti più gatti della colonia”.

Il video della minaccia: “Ti ammazzo se torni”

La situazione è degenerata in un episodio denunciato ai carabinieri, documentato da un filmato inquietante: un uomo, alla guida di un’auto, ha rischiato di travolgere i gatti e lo stesso volontario. Poi, gridando dalla macchina, ha minacciato:

“Se vieni un’altra volta qua ti ammazzo. Se torni ti spacco la faccia”.

L’intervento di Borrelli: “Chi maltratta animali è un pericolo sociale”

Netta la condanna del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha definito l’accaduto:

“Un gesto vile e criminale. Minacciare chi si prende cura di animali indifesi è da miserabili. Chi arriva a tentare di investirli ha superato ogni limite. Le forze dell’ordine devono intervenire con la massima severità”.

Il parlamentare ha ricordato che le colonie feline sono tutelate dalla legge e ha promesso battaglia:

“Lavoreremo per rafforzare le tutele ai volontari. Chi minaccia o danneggia deve pagare. Basta zone grigie”.