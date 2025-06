La città di Ercolano, grazie alla collaborazione tra l’Ambito N29 e la Cooperativa Sociale Prodoos, ha compiuto un ulteriore passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, inaugurando tre nuove Antenne Territoriali del progetto “CAV in Tour – Centri Antiviolenza in territori operativi uniti in rete”.

Le Antenne Territoriali posizionate strategicamente all’interno di studi medici di base e farmacie cittadine, forniscono informazioni essenziali sui segnali di violenza e sui servizi di supporto disponibili sul territorio.

Il progetto “CAV in Tour” mira a rendere più accessibili le informazioni e i servizi offerti dai Centri Antiviolenza, portando la prevenzione e il sostegno direttamente nei luoghi di vita quotidiana. Attraverso l’installazione di Antenne Territoriali, si intende sensibilizzare la cittadinanza e facilitare l’accesso ai percorsi di uscita dalla violenza.

“In un momento storico così complesso, all’indomani dell’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal fidanzato Alessio Tucci, è fondamentale stare al fianco delle donne e dei cittadini tutti. Dobbiamo far capire quali sono i comportamenti che devono destare allarme e sospetto, quanto sia importante avere persone di fiducia con cui confidarsi e confrontarsi se si hanno dubbi sui comportamenti della persona che amiamo. La violenza è spesso subdola e si nasconde dietro gesti di finto amore. Dobbiamo imparare a riconoscerli, uomini e donne insieme, perché nessuno si giri dall’altra parte e dica ‘io non sapevo’. Esiste una responsabilità collettiva rispetto a questo tema che non si puo’ più ignorare”. Le parole decise di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.