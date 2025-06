Una tragica notte sulle strade dell’hinterland napoletano a Casoria: un uomo di 34 anni, originario di Napoli, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Casoria, in via Guglielmo Marconi. La vittima era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato con un altro motociclo.

Ferito un 22enne, trasportato in ospedale

Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto: un giovane di 22 anni, immediatamente soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione.

Dinamica ancora da chiarire

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, né l’eventualità di un impatto frontale né quella di una manovra azzardata in un tratto urbano trafficato anche di sera.