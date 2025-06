Grave incidente stradale in località Coppola, nel comune di Cervinara: un motociclista ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto in un tornante. La vittima è Antonio Stanzione, deceduto sul colpo. Ferito il figlio, che viaggiava con lui sulla moto.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Nonostante le gravi lesioni, le sue condizioni sarebbero stabili e non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata frontalmente con una vettura in una curva particolarmente stretta. Le dinamiche dell’impatto sono al vaglio delle forze dell’ordine, giunte sul posto insieme ai soccorsi del 118.

Antonio Stanzione, molto conosciuto nella comunità locale, lascia la moglie e tre figli; la coppia era in attesa del quarto figlio. Il tragico evento ha suscitato profondo cordoglio a Cervinara, dove la notizia si è rapidamente diffusa.

Le indagini sull’incidente sono in corso per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione l’accaduto.