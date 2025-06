Grave incidente stradale sulla provinciale tra Eboli e Olevano sul Tusciano, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. L’impatto è stato particolarmente duro e ha coinvolto due donne, entrambe alla guida dei veicoli.

Donna incastrata tra le lamiere: salvata dai vigili del fuoco

A seguito del sinistro, una delle due donne è rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate del proprio veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno lavorato a lungo per estrarla in sicurezza, prima di affidarla alle cure dei sanitari del 118. La donna è poi trasportata in ospedale, le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Ferita anche l’altra conducente

Anche la seconda conducente, rimasta ferita nello scontro, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle due donne.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha causato forti rallentamenti lungo la tratta provinciale.