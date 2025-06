Si è riunito oggi il Consiglio Comunale di Vico Equense per discutere una serie di tematiche rilevanti per il futuro della città. Tra i punti all’ordine del giorno, sono stati approvati due provvedimenti di grande importanza per lo sviluppo delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi pubblici sul territorio.

Approvato il progetto di fattibilità del “Percorso degli Olimpionici”. L’assise ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica del Percorso degli Olimpionici, nell’ambito delle finalità di programmazione, esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Si tratta di un’iniziativa attesa da tempo, che punta a valorizzare il patrimonio sportivo locale e a offrire spazi adeguati per l’allenamento e la pratica sportiva.

“Dai fratelli Abbagnale ad Alfredo Norvello, passando per tanti altri che spesso sono stati costretti ad allenarsi in condizioni pessime. Questo progetto rappresenta una risposta concreta in tal senso. Una visione che continua a prendere forma. Continuiamo verso il prossimo obiettivo di bandire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori entro dicembre. I frutti iniziano a vedersi, grazie al lavoro senza sosta e in sinergia con le città di Castellammare e Pompei, per mostrare le nostre bellezze al mondo intero”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello, sottolineando l’importanza strategica dell’intervento.

Nella stessa seduta, il Consiglio ha approvato il Piano Programma con Budget Previsionale Pluriennale 2025/2027 e il Bilancio Consuntivo 2024 dell’Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina, ente che gestisce i servizi sociali integrati del territorio.

“Con questo atto garantiamo continuità e solidità alla rete dei servizi sociali per l’intera Penisola. Il lavoro che stiamo portando avanti, con il contributo di tutti i Comuni consorziati, consente di rispondere ai bisogni delle fasce più fragili, rafforzando l’assistenza e promuovendo nuovi progetti per l’inclusione e il benessere della comunità”, hanno dichiarato Rossella Staiano, Assessore alle Politiche Sociali; e Daniela Gianna, Assessore al Bilancio.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella costruzione di una città sempre più moderna, inclusiva e attenta alle esigenze dei cittadini.