Una tragica fatalità si è consumata lungo la strada provinciale 10, nel territorio di San Vero Milis, dove Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro e militare della Guardia di Finanza in aspettativa, è stato travolto e ucciso mentre si trovava in panne con la sua Harley Davidson.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era rimasto senza benzina e stava aspettando l’arrivo di un amico per ricevere aiuto. La strada, buia e poco trafficata, si è trasformata in teatro di una drammatica sequenza: una prima auto lo ha sfiorato, una seconda lo ha investito mortalmente, e una terza ha colpito la motocicletta ormai a terra.

Il conducente della prima e della terza vettura si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Chi invece ha causato l’investimento mortale è fuggito, senza prestare aiuto. Ora è caccia al pirata della strada, attivamente ricercato dai Carabinieri della Compagnia di Oristano, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco.

Le auto coinvolte e la moto sono state poste sotto sequestro. I militari dell’Arma avrebbero rinvenuto sul luogo frammenti compatibili con l’auto in fuga, che potrebbero rivelarsi decisivi per risalire all’identità del responsabile. In zona non sono presenti telecamere pubbliche, ma gli investigatori stanno raccogliendo immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza privata e testimonianze di residenti.

La morte di Antonio Pietro Ghiaccio ha scosso profondamente la comunità di Scano Montiferro, dove era molto conosciuto e stimato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nelle istituzioni e tra i cittadini. Le indagini proseguono senza sosta.