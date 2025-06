Anche per l’estate 2025 torna un’importante opportunità per le famiglie italiane: il Bonus Centri Estivi INPS, dedicato ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione. Grazie a questo incentivo, sarà possibile ricevere un rimborso fino a 100 euro a settimana, per un massimo di 4 settimane, destinato a coprire (parzialmente o totalmente) le spese per i centri estivi diurni.

Chi può accedere al Bonus Centri Estivi 2025

Possono presentare domanda i genitori che:

Sono lavoratori o pensionati della Pubblica Amministrazione.

Hanno figli di età compresa tra 3 e 14 anni (compiuti entro il 30 giugno 2025).

Iscrivono i propri figli a centri estivi diurni autorizzati e conformi ai requisiti richiesti dall’INPS.

Requisiti del centro estivo

Il rimborso è valido solo per centri estivi che:

Sono organizzati da un unico fornitore.

Hanno strutture accessibili, conformi alle normative igienico-sanitarie e prive di barriere architettoniche.

Dispongono di:

Servizi igienici attrezzati

Aree verdi e spazi al coperto

Locale per pasti preconfezionati

Personale educativo, ausiliario e qualificato per disabilità

Presidio di primo soccorso

I centri autorizzati dalle istituzioni locali sono considerati idonei di default.

Quanto spetta e come funziona il rimborso

Il rimborso massimo è di:

100 euro a settimana, fino a 4 settimane → totale 400 euro

Valido solo per chi ha un ISEE inferiore a 8.000 euro

Il contributo diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE

Il periodo coperto dal bando è quello compreso tra giugno e il 6 settembre 2025.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata tramite il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, nell’area dedicata ai Bandi Estate INPSieme o Centri Estivi. Sarà necessario indicare:

I dati del figlio beneficiario

Il centro estivo scelto

L’ISEE aggiornato del nucleo familiare

L’IBAN per ricevere il rimborso

Le domande saranno inserite in una graduatoria nazionale basata principalmente sull’ISEE.

Un aiuto concreto per le famiglie nella gestione estiva dei figli

Il Bonus Centri Estivi INPS 2025 è una misura concreta a supporto delle famiglie che, durante la chiusura delle scuole, devono affrontare spese significative per gestire i figli. Un’occasione per offrire ai più piccoli un’estate ricca di attività educative e sicure, alleggerendo il peso economico sui genitori.