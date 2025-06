Ancora sangue sulle strade partenopee. Un uomo di 32 anni ha perso la vita questa notte, intorno alle 01:50, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Nuova Toscanella, nel quartiere Chiaiano.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato in una nota della Polizia Locale di Napoli, il giovane viaggiava in direzione Chiaiano a bordo di uno scooter Honda SH300. Giunto all’altezza dell’ASL, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente al suolo e impattando contro il bordo del marciapiede alla sua destra.

Trasportato d’urgenza al Cardarelli: morto poche ore dopo

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, è deceduto intorno alle ore 7:00 del mattino, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Indagini in corso da parte dell’Infortunistica Stradale

Sul luogo della tragedia è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, che ha eseguito i rilievi tecnici e sta ascoltando testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il motociclo è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.