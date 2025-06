A Montoro, in provincia di Avellino, sono in corso le indagini per individuare l’autore dell’incendio doloso che ha distrutto completamente l’auto dell’assessore Stefania Siano. Il veicolo era parcheggiato nel giardino dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione basata sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, un uomo incappucciato avrebbe scavalcato la recinzione, cosparso l’auto di liquido infiammabile e appiccato il fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Solofra.

Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, ha espresso solidarietà all’assessore Siano per il grave episodio.