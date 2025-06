Anche per il 2025 è attivo il bonus da 2.500 euro destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di incentivare l’accesso al settore dell’autotrasporto di persone e merci, offrendo un contributo economico per ottenere specifiche patenti professionali.

Di cosa si tratta

Il bonus consiste in un contributo fino a 2.500 euro per la copertura parziale delle spese necessarie al conseguimento di patenti professionali e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). In particolare, le categorie di patenti ammesse all’agevolazione sono le seguenti:

C, C1, CE, C1E

D, D1, DE, D1E

CQC per merci o passeggeri

Questo contributo rappresenta un’opportunità concreta per avviare una carriera nel settore dei trasporti, sia in ambito merci sia in ambito passeggeri, dove si registra una crescente richiesta di nuovi autisti qualificati.

Chi può richiederlo

Possono accedere al bonus:

i cittadini italiani o residenti in Italia,

di età compresa tra i 18 e i 35 anni,

che intendono conseguire una delle patenti indicate, presso una scuola guida accreditata.

È importante sottolineare che il bonus non può superare la spesa effettivamente sostenuta e viene riconosciuto fino a esaurimento delle risorse stanziate.

Come richiedere il bonus

Per presentare la domanda è necessario accedere al portale ufficiale messo a disposizione dal Ministero:

patentiautotrasporto.mit.gov.it

L’accesso al portale avviene esclusivamente tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). La procedura prevede:

Autenticazione con identità digitale

Compilazione della domanda online

Inserimento dei dati richiesti

Selezione della scuola guida accreditata presso cui si intende frequentare il corso

Una volta ottenuto il voucher digitale, esso potrà essere utilizzato direttamente presso l’autoscuola selezionata, che provvederà a scalare l’importo previsto dalle spese totali.

Scadenze e disponibilità

Il bonus è disponibile per tutto il 2025, ma solo fino all’esaurimento dei fondi stanziati. Si consiglia quindi di procedere con la richiesta il prima possibile, soprattutto considerando l’elevato numero di domande previsto.

Altri bonus collegati

Nel corso del mese di maggio 2025 sono stati attivati anche altri incentivi a favore di giovani e donne, tra cui:

Bonus assunzioni under 35 e donne, con sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato

Bonus affitti per studenti e giovani lavoratori

Bonus nuovi nati, che prevede un contributo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2025.