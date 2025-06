Buone notizie per milioni di lavoratori italiani: è in arrivo un nuovo bonus in busta paga, frutto di una riduzione dell’aliquota Irpef. Lo ha annunciato Maurizio Leo, viceministro all’Economia, durante il Festival dell’Economia di Trento.

Bonus in busta paga: come funziona

Il nuovo bonus non sarà un’erogazione una tantum, ma una misura strutturale che punta a ridurre le tasse sui redditi medio-bassi. Nello specifico, il governo propone l’abbassamento della seconda aliquota Irpef, che passerebbe dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro annui.

Una misura che, se approvata, aumenterebbe gli stipendi netti dei lavoratori, pensionati e autonomi italiani, con risparmi stimati fino a 440 euro all’anno.

Esempi pratici:

Con un reddito di 30.000 euro: risparmio annuo di circa 40 euro

Con un reddito di 50.000 euro: risparmio fino a 440 euro

Chi beneficia del nuovo bonus Irpef

Il taglio interessa principalmente il ceto medio, una fascia della popolazione spesso esclusa da altri interventi di sostegno economico, ma sempre più colpita dall’inflazione e dal caro vita.

Secondo Leo, questa misura è pensata per restituire potere d’acquisto e stimolare i consumi, incentivando così anche la crescita economica nazionale.

Quando arriva il bonus in busta paga?

Nonostante l’annuncio, l’introduzione effettiva del bonus dipenderà dalla Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento, infatti, richiede una copertura finanziaria di circa 5 miliardi di euro. Il governo sta studiando soluzioni per reperire le risorse, puntando anche sul rafforzamento della lotta all’evasione fiscale.

Perché è importante questo intervento

Il nuovo bonus fiscale rappresenta una boccata d’ossigeno per milioni di famiglie italiane. Il ceto medio è da anni schiacciato tra un carico fiscale elevato e un aumento continuo del costo della vita. Una riduzione delle imposte potrebbe avere effetti positivi a catena:

Più soldi nelle tasche dei lavoratori

Aumento dei consumi interni

Maggiore liquidità per le imprese

Nuove opportunità di investimento e occupazione.