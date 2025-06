Buone notizie per molte lavoratrici italiane: sta per arrivare un bonus in busta paga da 480 euro, accreditato direttamente sul conto corrente. Si tratta di una misura introdotta con il nuovo decreto Economia 2025, pensata per sostenere le mamme con almeno due figli, soprattutto quelle con contratti a tempo determinato o lavoratrici autonome.

Perché questo bonus è diverso dal passato

A differenza delle misure precedenti – che prevedevano agevolazioni contributive da gestire tramite il datore di lavoro – questo nuovo incentivo sarà erogato in forma diretta come importo netto, senza influire sui contributi pensionistici. È un aiuto una tantum, con effetto immediato sulla busta paga di dicembre.

Chi ha diritto al bonus da 480 euro

Il bonus mamme 2025 spetta a chi rispetta i seguenti requisiti:

È una mamma lavoratrice con almeno due figli a carico

Ha un contratto a tempo determinato oppure è autonoma

Possiede un ISEE inferiore a 40.000 euro

Non percepisce già agevolazioni contributive su base annua

L’importo sarà accreditato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025.

Come richiedere il bonus

La richiesta potrà essere effettuata direttamente online tramite il portale INPS, utilizzando credenziali digitali SPID, CIE o CNS. Non è previsto l’intervento del datore di lavoro, rendendo la procedura più snella e autonoma.

Cosa succede alle mamme con contratto a tempo indeterminato?

Per chi ha un contratto stabile, resta in vigore la decontribuzione fino a 3.000 euro annui, prevista già nei precedenti provvedimenti. Questo nuovo bonus, infatti, è pensato proprio per colmare il divario a sfavore di chi ha percorsi lavorativi più discontinui.