Serata movimentata quella di venerdì alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia, dove un 24enne originario di Napoli, salito a bordo di un treno senza biglietto e in stato di ubriachezza, ha minacciato di morte gli agenti della Polizia intervenuti su segnalazione del capotreno. Il giovane è denunciato a piede libero per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Biglietto inesistente e comportamento aggressivo

Al momento dell’intervento, i poliziotti hanno trovato il 24enne in una accesa discussione con il capotreno, sostenendo di avere un titolo di viaggio valido. In realtà, il documento esibito era un biglietto per un autobus in partenza dalla stazione di Bologna e diretto a Napoli, completamente estraneo al treno su cui viaggiava.

Nel frattempo, il giovane disturbava gli altri passeggeri, visibilmente alterato dall’alcol.

Le minacce agli agenti e la denuncia

Fatto scendere dal convoglio e accompagnato verso la Questura, il 24enne ha continuato a insultare e minacciare gli agenti, arrivando a pronunciare frasi intimidatorie di morte nei confronti delle forze dell’ordine.

Una volta effettuati tutti gli accertamenti, è scattata la denuncia a piede libero e la sanzione per ubriachezza molesta.