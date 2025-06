I Carabinieri della stazione di Poggiorsini, nel Barese, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano centenario del piccolo comune della Murgia.

I fatti risalgono al 6 febbraio scorso, quando il presunto truffatore si sarebbe presentato alla porta dell’anziano, spacciandosi per un incaricato delle forze dell’ordine. Con un abile raggiro, avrebbe convinto la vittima che il figlio, residente negli Usa, era arrestato e che per la sua scarcerazione era necessaria una cauzione in oro.

L’anziano, ingannato, ha così consegnato numerosi monili, custoditi nella propria abitazione. L’uomo si è poi allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

L’indagine, avviata immediatamente dopo la denuncia, si è basata sulle prime informazioni raccolte e sull’analisi dei filmati di videosorveglianza del paese. Le immagini hanno permesso di ricostruire con precisione il percorso dell’uomo, sia in avvicinamento all’abitazione che durante la fuga, portando all’identificazione del presunto responsabile.

L’ordinanza è emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, fatte salve le successive valutazioni nel contraddittorio con la difesa.