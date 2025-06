Il Ministero della Giustizia ha annunciato l’arrivo di un nuovo concorso pubblico per 2.800 Cancellieri Esperti da inserire negli uffici giudiziari di tutta Italia. La comunicazione ufficiale è arrivata il 19 maggio 2025, per voce del Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, durante il convegno “Ufficio per il processo, non una persona di meno”, svoltosi presso la Corte di Cassazione.

Chi è il Cancelliere Esperto

Il Cancelliere Esperto di seconda area è un profilo amministrativo specializzato che svolge un ruolo strategico nel funzionamento quotidiano dei tribunali. Tra le sue mansioni principali:

Redazione e conservazione degli atti giudiziari (verbali, decreti, sentenze);

Assistenza ai giudici durante le udienze;

Gestione e archiviazione dei fascicoli processuali;

Notifica degli atti e comunicazioni ufficiali alle parti;

Rilascio di certificati e copie conformi.

È una figura essenziale per garantire l’efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario.

Requisiti concorso Cancellieri 2025: cosa serve

Sebbene il bando ufficiale non sia ancora stato pubblicato, è plausibile che il titolo richiesto sia il diploma di scuola secondaria superiore, come nei precedenti concorsi per la stessa figura.

Nota bene: le conferme ufficiali arriveranno solo con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Ti consigliamo di seguirci per gli aggiornamenti o consultare direttamente il sito del Ministero della Giustizia.

Quando uscirà il bando?

La pubblicazione del bando è attesa nei prossimi mesi del 2025. Le prove di selezione dovrebbero svolgersi entro la fine dell’anno, compatibilmente con i tempi tecnici e organizzativi.

Obiettivi del concorso

Questa iniziativa rientra nel più ampio piano di potenziamento del personale giudiziario, con l’obiettivo di:

Rafforzare gli organici nei tribunali;

Stabilizzare il personale attualmente impiegato con contratti a tempo determinato negli Uffici per il processo;

Coprire fino a 6.000 nuove posizioni nell’arco del piano di assunzioni.