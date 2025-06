La giornata di ieri è stata segnata da gravi criticità sul fronte della viabilità cittadina. Tre distinti incidenti, verificatisi nel giro di poche ore, hanno messo a dura prova il traffico in diverse aree strategiche del capoluogo campano. La situazione è risultata ulteriormente aggravata dalla chiusura temporanea della Linea 1 della metropolitana, che ha spinto un maggior numero di utenti a ricorrere al trasporto su gomma.

Scontro tra tram e camion dei rifiuti in via Marina

Il primo episodio si è verificato in via Marina, nei pressi del Ponte dei Francesi. Un tram della linea 412, in transito lungo il collegamento tra San Giovanni a Teduccio e Poggioreale, si è scontrato con un mezzo compattatore dell’azienda Asìa Napoli, attiva nel servizio di igiene urbana.

L’impatto, avvenuto all’incrocio tra via Marina dei Gigli e Vigliena, ha provocato la rottura del parabrezza e del finestrino laterale del tram. Sul luogo del sinistro è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, guidata dal comandante Lucio Sarnacchiaro.

Sebbene non si siano registrati feriti, l’incidente ha generato forti rallentamenti e richiamato numerosi curiosi, contribuendo al congestionamento del traffico. Le autorità stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’accaduto, con particolare attenzione al rispetto delle precedenze. Sono in corso acquisizioni di testimonianze e verifiche su eventuali immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Tamponamento sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli

Poco dopo, intorno alle ore 9:30, un secondo incidente ha coinvolto più veicoli sulla Tangenziale di Napoli, nel tratto antistante la Galleria Capodimonte, in direzione Pozzuoli. Si è trattato di un tamponamento che, secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia Stradale e dagli ausiliari del traffico, non ha provocato feriti gravi.

Tuttavia, l’episodio ha causato rallentamenti temporanei della circolazione, pur senza determinare blocchi completi. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti, ma si ipotizza una distrazione alla guida o la mancata osservanza delle distanze di sicurezza.

Auto ribaltata su via Manzoni: strada bloccata a Posillipo

Il terzo incidente, particolarmente spettacolare, si è verificato intorno alle ore 9 in via Manzoni, nel quartiere Posillipo. Per cause ancora da accertare, un’autovettura di piccole dimensioni si è ribaltata, finendo di traverso sulla carreggiata.

L’impatto ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada, al fine di consentire l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Successivamente, la viabilità è stata ripristinata con un senso unico alternato. Le persone a bordo dell’auto, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato conseguenze fisiche rilevanti.

L’episodio ha tuttavia riacceso le preoccupazioni dei residenti, che da tempo denunciano la pericolosità del tratto stradale, interessato da elevata densità abitativa e intenso traffico veicolare.

Reazioni istituzionali

Il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto con fermezza:

«L’ennesimo incidente su via Manzoni dimostra l’urgenza di una revisione strutturale della sicurezza stradale in quella zona. È necessario introdurre dissuasori di velocità, attraversamenti pedonali rialzati e un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine».

Anche Lorenzo Pascucci, consigliere della Municipalità 1, ha annunciato nuove iniziative per migliorare la sicurezza lungo via Manzoni.