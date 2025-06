Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via Napoli a Mugnano, dove uno scooter con a bordo tre giovani, tra cui due minorenni, si è scontrato con una Fiat Bravo per poi impattare violentemente contro un’auto parcheggiata.

L’impatto e i soccorsi in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano per i rilievi e gli accertamenti. Alla guida dello scooter Beverly c’era un 18enne, accompagnato da una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 16. L’altro veicolo coinvolto è una Fiat Bravo condotta da un 52enne.

Dopo il violento impatto, i tre ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in codice rosso presso gli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli.

Prognosi riservata per i giovani feriti

I giovani hanno riportato fratture multiple e sono stati operati d’urgenza. Al momento, le loro condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Indagini in corso sulle cause dello scontro

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, anche l’eventuale velocità e la mancanza di dispositivi di sicurezza. Gli inquirenti stanno esaminando le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona.