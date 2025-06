Continua l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti messa in campo dalla Questura di Napoli, con servizi straordinari di controllo del territorio. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni, originario di Napoli, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata in piazza Luigi Palomba, a Torre del Greco, dove una pattuglia del locale Commissariato ha notato un giovane a bordo di uno scooter, con uno zaino sulle spalle. Il suo atteggiamento particolarmente sospetto e guardingo, mentre si avvicinava all’ingresso di uno stabile, ha attirato l’attenzione degli agenti.

I poliziotti hanno deciso quindi di procedere a un controllo, rinvenendo all’interno dello zaino 30 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 chilogrammi, e una busta contenente 105 grammi di cocaina.

Il 31enne è arrestato in flagranza di reato e condotto negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. L’episodio si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio e di contrasto allo spaccio, attualmente in corso in varie aree del capoluogo e della provincia.