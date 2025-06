Un violento incidente stradale ha coinvolto tre veicoli nel primo pomeriggio di oggi, a pochi metri dallo svincolo autostradale dell’A3 a Nocera Inferiore, in direzione Salerno. Sul luogo dell’impatto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e un’ambulanza del 118. Stando a una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe scaturito da una manovra di rientro dalla piazzola di sosta da parte di una delle auto coinvolte. Proprio in quel momento, un secondo veicolo sopraggiunto l’avrebbe centrata in pieno, spingendola contro il guardrail, dove è rimasta pericolosamente in bilico.

Pochi istanti dopo, una terza automobile è arrivata sulla scena. L’autista, pur riuscendo a frenare, non è riuscito a evitare un ulteriore impatto, fortunatamente meno grave.

Due persone hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito. La circolazione è stata ripristinata solo dopo l’intervento dei soccorsi e la rimozione del mezzo rimasto incastrato sulla barriera laterale.