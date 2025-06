Non ce l’ha fatta Giada Pompili, la bambina di undici anni di Ceccano rimasta coinvolta in un tragico incidente in mare a Terracina. Dopo oltre tre giorni di agonia, la piccola si è spenta all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era ricoverata in condizioni gravissime. La speranza di un miracolo ha accompagnato familiari, amici e l’intera comunità, fino alla dichiarazione ufficiale della morte cerebrale, che ha posto fine a un’attesa straziante.

Nella serata di ieri, la comunità si è ritrovata in preghiera nella chiesa di Santa Maria a Fiume, per manifestare vicinanza e sostegno ai genitori, Stefania e Maurizio, distrutti da un dolore indescrivibile, così come tutti i familiari.

Oggi, il gesto della madre – che ha condiviso una tenera immagine di “Giadina” – ha commosso un’intera provincia. Sui social e per le strade di Ceccano e della Ciociaria, si è sollevato un autentico fiume di emozioni e lacrime, simbolo di un lutto collettivo che ha toccato nel profondo tutti coloro che avevano seguito la vicenda.