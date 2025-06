Paura nella notte per un giovane centauro. Pochi minuti dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Luigi Rocco, all’altezza di via Benedetto Croce, a seguito della segnalazione di un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 15 anni, a bordo di una Vespa 50cc, è rimasto coinvolto in uno scontro con un altro veicolo che, dopo l’impatto, si è dato alla fuga.

Il giovane è in osservazione, ma non è in pericolo di vita

Soccorso dal personale del 118, il minorenne è trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi, ma è ricoverato in osservazione.

Scooter sequestrato: era privo di assicurazione

Lo scooter su cui viaggiava il giovane è sequestrato: si tratta di un ciclomotore privo di copertura assicurativa. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare il veicolo fuggito dopo lo scontro.