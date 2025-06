Un controllo stradale ordinario si è trasformato in un’operazione antidroga. Nei pressi del casello autostradale di Brecciarola, sull’A25, la polizia ha arrestato un uomo trovato in possesso di una notevole quantità di cocaina. Si tratta di un 38enne originario di Torre Annunziata, attualmente residente a Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, dove ricopre l’incarico di vicedirettore presso un’industria locale.

Il controllo e la scoperta

Durante un controllo di routine lungo l’arteria autostradale, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte dell’uomo, alla guida di un’Audi A4. Dopo una perquisizione accurata del veicolo, è stato rinvenuto un involucro termosaldato nascosto sotto il sedile anteriore, contenente circa 140 grammi di cocaina pura.

L’arresto e la decisione del tribunale

L’uomo è stato immediatamente arrestato e condotto nel carcere di Chieti. Comparso nei giorni successivi davanti al giudice per l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il rischio di reiterazione del reato. Tuttavia, in luogo della custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura, ha disposto una misura meno afflittiva: l’obbligo di firma quotidiano presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora approfondendo il caso per verificare un eventuale coinvolgimento dell’uomo in una rete di traffico di stupefacenti più ampia. Gli inquirenti non escludono infatti che la droga sequestrata fosse destinata alla distribuzione sul mercato locale o regionale.