Un uomo disperso in mare per oltre 20 ore, dato per scomparso, riappare vivo e autonomamente lungo la costa. È la straordinaria storia di Federico Ottaviano, 67 anni, veterinario siciliano, che domenica 15 giugno è stato trascinato via dalla corrente dopo un tuffo dalla sua barca a vela. Il giorno successivo, lunedì 16, ha raggiunto la riva da solo nei pressi di Marina di Modica, a diversi chilometri dal punto di partenza.

L’allarme e le ricerche senza esito

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica intorno alle 16, quando Ottaviano si è tuffato in mare dalla sua imbarcazione ormeggiata al largo di Cava d’Aliga, in provincia di Ragusa. A causa delle correnti marine e di un problema al timone — bloccato mentre era inserito il pilota automatico — i suoi compagni non sono riusciti a recuperarlo in tempo.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: elicotteri, motovedette e mezzi della Guardia Costiera hanno perlustrato per ore la costa ragusana, ma senza successo. Con l’arrivo della notte, le speranze di ritrovare vivo l’uomo si facevano sempre più flebili.

L’incredibile ritorno a riva

Lunedì mattina, intorno alle 12, la svolta: Federico Ottaviano è riemerso dal mare nei pressi di Punta Regilione, vicino Marina di Modica. Stremato ma lucido, ha raggiunto la spiaggia di un resort dove alcuni operai lo hanno soccorso. La sua prima richiesta: un bicchiere d’acqua e un telefono per avvisare la famiglia che era vivo.

Le parole di Ottaviano: “Mai perso lucidità”

Intervistato da Videoregione, il 67enne ha raccontato:

“Sono stato venti ore in mare, non ho mai perso la lucidità, per fortuna. E per fortuna l’acqua era calda.”

Ha spiegato di essersi lasciato trasportare dalla corrente, riuscendo a gestire le forze grazie al mare calmo.

“Mi sono messo a galleggiare a pancia in su per riposare. A poco a poco cercavo di avvicinarmi alla riva, senza mai mollare.”

Trasportato in ospedale per accertamenti

Dopo i primi soccorsi in spiaggia, il personale del resort ha allertato il 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Modica per gli accertamenti. Le sue condizioni sono risultate discrete, nonostante il forte stress fisico e mentale.