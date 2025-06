Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi al porto di Ischia, dove un traghetto in arrivo da Pozzuoli ha urtato la banchina durante le manovre di attracco. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, all’altezza della Banchina Olimpica.

A bordo dell’imbarcazione si trovavano oltre un centinaio di passeggeri, insieme a numerose auto, moto e mezzi commerciali. Secondo le prime informazioni, l’urto ha provocato danni alla nave e ha causato il ferimento lieve di un passeggero, immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale locale. I sanitari gli hanno diagnosticato una contusione non grave.

Le autorità portuali hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si segnalano ulteriori conseguenze per gli altri passeggeri o per l’equipaggio.