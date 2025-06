Dramma a Castelvetere sul Calore, dove un uomo di 65 anni è rimasto folgorato in un tragico incidente domestico. La vittima, Nicolino Forte, residente in Svizzera ma originario del comune irpino, si trovava nel garage di casa in Contrada Caccialepre.

Fulminato da un filo scoperto bagnato

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava cercando di mettere in moto una vecchia betoniera quando sarebbe entrato accidentalmente in contatto con un cavo elettrico scoperto e bagnato. La scarica elettrica è stata fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per Nicolino Forte non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.